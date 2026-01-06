Сын убил свою пожилую мать, выбросил ее голову на поле и стал бродить по улицам в крови

06 января 2026, 07:20

В Таиланде мужчина обезглавил родную мать мачете и выбросил голову женщины на поле

Фото: iStock/XIA JIN

В Таиланде мужчина убил свою мать и выбросил её отрубленную голову на рисовое поле. Об этом ужасном инциденте сообщило издание Thai Examiner.





Преступление произошло утром 4 января в провинции Амнатчароен.



Следствие установило, что 42-летний Монгкол Интханон нанёс 71-летней женщине смертельные удары мачете прямо в их доме, после чего обезглавил тело погибшей. Интханон вынес голову матери на ближайшее рисовое поле, а сам отправился бродить по деревне.



