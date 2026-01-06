Достижения.рф

Сын убил свою пожилую мать, выбросил ее голову на поле и стал бродить по улицам в крови

В Таиланде мужчина обезглавил родную мать мачете и выбросил голову женщины на поле
Фото: iStock/XIA JIN

В Таиланде мужчина убил свою мать и выбросил её отрубленную голову на рисовое поле. Об этом ужасном инциденте сообщило издание Thai Examiner.



Преступление произошло утром 4 января в провинции Амнатчароен.

Следствие установило, что 42-летний Монгкол Интханон нанёс 71-летней женщине смертельные удары мачете прямо в их доме, после чего обезглавил тело погибшей. Интханон вынес голову матери на ближайшее рисовое поле, а сам отправился бродить по деревне.

Пара молодых людей изнасиловала 14-летнюю школьницу, которая заряжала у соседа телефон
Пара молодых людей изнасиловала 14-летнюю школьницу, которая заряжала у соседа телефон
Убийца ходил по улице, не заботясь о том, что был весь покрыт кровью. Одна женщина подошла к нему, думая, что Интханон пострадал в результате ДТП, однако тот не отвечал вопросы и смотрел на собеседницу безумным взглядом.

Заподозрив неладное, местные жители осмотрели дом преступника и обнаружили внутри тело погибшей. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Позже на рисовом поле нашли не только отрубленную голову, но и орудие убийства — мачете.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0