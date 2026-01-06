Пять людей пострадали из-за столкновения микроавтобуса с автоцистерной в Новороссийске

06 января 2026, 00:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новороссийске вечером 5 января микроавтобус столкнулся с цистерной и опрокинулся. Пять человек получили травмы в результате ДТП, сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.