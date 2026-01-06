Пять людей пострадали из-за столкновения микроавтобуса с автоцистерной в Новороссийске
В Новороссийске вечером 5 января микроавтобус столкнулся с цистерной и опрокинулся. Пять человек получили травмы в результате ДТП, сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20:00 на Сухумском шоссе. Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю с цистерной, что привело к столкновению.
От удара микроавтобус перевернулся на бок. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Пять пострадавших пассажиров доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что на трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, и пострадали ещё пять. Авария случилась на автодороге Пермь–Березники в Добрянском округе.
