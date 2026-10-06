Пациент выскочил из туалета и напал с ножом на бригаду скорой помощи в Москве
17-летний пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи в центре Москвы
В центре Москвы малолетний юноша напал с ножом на бригаду скорой помощи, которая приехала к нему по вызову матери. Об этом сообщает телеграм-канал «Мосфид. Новости Москвы».
По предварительным данным, мать вызвала медиков сыну, после чего молодой человек заперся в туалете. Когда врачи попытались достучаться до него, юноша открыл дверь и набросился на них с ножом.
В результате нападения фельдшер и санитар получили травмы, их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее пьяный россиянин обматерил и напал на полицейского. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: