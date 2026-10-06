Пациент выскочил из туалета и напал с ножом на бригаду скорой помощи в Москве

06 октября 2026, 22:15

17-летний пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи в центре Москвы

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В центре Москвы малолетний юноша напал с ножом на бригаду скорой помощи, которая приехала к нему по вызову матери. Об этом сообщает телеграм-канал «Мосфид. Новости Москвы».