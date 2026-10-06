Вооружённые люди устроили диверсию в Латвии

06 октября 2026, 23:23

Вооружённые люди проникли с территории Беларуси в Латвию

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На границе Латвии и Беларуси не менее 20 мигрантов пытались проникнуть в прибалтийскую республику с белорусской стороны под давлением вооружённых людей в масках. Об этом сообщает Телеграм-канал «Кровавая барыня».