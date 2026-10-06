Вооружённые люди устроили диверсию в Латвии
На границе Латвии и Беларуси не менее 20 мигрантов пытались проникнуть в прибалтийскую республику с белорусской стороны под давлением вооружённых людей в масках. Об этом сообщает Телеграм-канал «Кровавая барыня».
Сопровождающие вели себя агрессивно и угрожали латвийским военным. Спустя несколько часов эти лица проникли на территорию Латвии, вывели из строя распределительный шкаф и похитили камеры наблюдения, после чего успели вернуться в Беларусь до прибытия пограничников.
Власти Латвии расценивают инцидент как часть серии гибридных угроз на границе. Ранее погранслужба заявляла о попытках вывести из строя систему наблюдения на границе с Россией и Беларусью.
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