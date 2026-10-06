Три человека погибли и один пострадал на трассе в Ростовской области
В Песчанокопском районе на 137‑м километре автодороги Ростов — Ставрополь произошла авария с погибшими и пострадавшим. Об этом проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
«Фольксваген Поло», двигавшийся из Ставрополя в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся с «Вольво XC60», который ехал в противоположном направлении. В результате аварии погибли три человека: оба водителя и пассажир первой иномарки. Находившаяся в салоне «Вольво» женщина получила телесные повреждения — её госпитализировали.
На месте работает дорожная полиция. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижегородской области мужчина устроил смертельное ДТП и сжёг свой автомобиль. Как оказалось, виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения.
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