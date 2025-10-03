Мужчина упал с 25 этажа в Уфе: его разорвало надвое
В Уфе молодой мужчина сорвался с высоты и упал на ограждение. Об этом сообщает Ufa1.ru.
Инцидент произошёл на улице Аксакова — в материале говорится, что человек получил тяжёлые, несовместимые с жизнью травмы. Очевидцы утверждают, что спасатели прибыли на место, но уже было поздно.
По данным «Башинформа», 19-летний парень выпал с 25‑го этажа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ярославской области в суд передали дело женщины, выбросившей из окна десятого этажа своего месячного ребёнка. По версии следствия, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и, раздражённая плачем ребёнка, выкинула его из окна. Спасти малыша не удалось.
