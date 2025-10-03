Мужчина упал с 25 этажа в Уфе: его разорвало надвое

03 октября 2025, 13:27

Мужчину разорвало надвое в Уфе после падения на забор с 25 этажа

Фото: istockphoto/Motortion

В Уфе молодой мужчина сорвался с высоты и упал на ограждение. Об этом сообщает Ufa1.ru.