Жена наказала мужа ядовитым укусом в ногу после сильной ссоры в Ленобласти
Mash: мужчину госпитализировали в Ленобласти после ядовитого укуса жены
Жена укусила своего супруга в ногу после ссоры в Ленобласти. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
В материале говорится, что укус оказался ядовитым, мужчину госпитализировали.
Инцидент произошёл в селе Паша. Пострадавший проснулся ночью от резкой боли, а к утру обнаружил пропажу документов. Через несколько дней нога распухла — появилось гнойное воспаление.
В полиции заявитель потребовал привлечь жену к ответственности за телесные повреждения, кражу документов и, по его мнению, заражение венерическим заболеванием через рану.
Читайте также: