Жена наказала мужа ядовитым укусом в ногу после сильной ссоры в Ленобласти

03 октября 2025, 13:24

Mash: мужчину госпитализировали в Ленобласти после ядовитого укуса жены

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жена укусила своего супруга в ногу после ссоры в Ленобласти. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.