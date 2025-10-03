Достижения.рф

Жена наказала мужа ядовитым укусом в ногу после сильной ссоры в Ленобласти

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жена укусила своего супруга в ногу после ссоры в Ленобласти. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.



В материале говорится, что укус оказался ядовитым, мужчину госпитализировали.

Инцидент произошёл в селе Паша. Пострадавший проснулся ночью от резкой боли, а к утру обнаружил пропажу документов. Через несколько дней нога распухла — появилось гнойное воспаление.

В полиции заявитель потребовал привлечь жену к ответственности за телесные повреждения, кражу документов и, по его мнению, заражение венерическим заболеванием через рану.

Никита Кротов

