Мужчина упал с многоэтажки в Волгограде
В Кировском районе Волгограда днем 13 сентября произошел трагический инцидент: мужчина упал с 16-этажного здания, у которого располагается районный отдел ЗАГС. Об этом сообщает V1.RU.
Первоначально информация о происшествии появилась в анонимных телеграм-каналах от очевидцев. Позднее факт случившегося подтвердили кадры, распространившиеся в сети: на видео запечатлели тело погибшего и прибывший на место автомобиль скорой помощи.
По словам свидетелей, спасти мужчину не удалось. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Омске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию. Подробности — в нашем материале.
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