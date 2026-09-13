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Мужчина упал с многоэтажки в Волгограде

Мужчина упал с 16-этажного здания в Волгограде
Фото: istockphoto/Motortion

В Кировском районе Волгограда днем 13 сентября произошел трагический инцидент: мужчина упал с 16-этажного здания, у которого располагается районный отдел ЗАГС. Об этом сообщает V1.RU.



Первоначально информация о происшествии появилась в анонимных телеграм-каналах от очевидцев. Позднее факт случившегося подтвердили кадры, распространившиеся в сети: на видео запечатлели тело погибшего и прибывший на место автомобиль скорой помощи.

По словам свидетелей, спасти мужчину не удалось. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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