Мужчина усадил на колени девочку в московском метро и оказался в тюрьме

31 мая 2026, 17:43

Баристу арестовали после поездки в московском метро с девочкой на коленях

В Москве арестовали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении 13-летней школьницы. Уроженцу Тверской области 1997 года рождения избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении СК.





По версии следствия, инцидент произошел 27 мая в вагоне электропоезда на станции «Боровицкая». Мужчина усадил несовершеннолетнюю к себе на колени. Случившееся снял на видео очевидец, который затем обратился в правоохранительные органы.



Выяснилось, что задержанный работал баристой в одной из сетевых кофеен. Посетители заведения неоднократно видели, как он угощал напитками подростков и целовал девочку.



Уголовное дело возбудили по статье «Развратные действия». В настоящее время следователи проверяют арестованного на причастность к аналогичным преступлениям в Московском регионе.



