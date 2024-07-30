Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта

Фото: istockphoto / Andrii Zorii
Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью ИИ, его судят. Об этом пишет Telegram-канал «КП Наука».
Сообщается, что это была многоступенчатая афера. Натан Чамберс выдал себя за своего отца, который является адвокатом. Он убедил всех, что отец – это он и есть.
По данным канала, мужчина своровал у отца хорошо запароленный ИИ-продукт Lexis+AI, который позволяет быстро составлять юридические документы, и уехал подальше от родных мест. Все дела он вел удаленно, потому что боялся разоблачения, поскольку его возраст явно отличался от возраста отца.
Однако позже он начал лично посещать судебные заседания. В случае возникновения сложных ситуаций Натан уходил в туалет, где искусственный интеллект подсказывал ему, что нужно написать или делать. Затем он возвращался, уже зная, как поступить.
Его раскрыли случайно. Теперь мужчина утверждает, что не имел дел с ИИ, а адвокатом стал благодаря тому, что вырос в такой семье, где все разговоры в детстве были только об этой профессии.
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По данным канала, мужчина своровал у отца хорошо запароленный ИИ-продукт Lexis+AI, который позволяет быстро составлять юридические документы, и уехал подальше от родных мест. Все дела он вел удаленно, потому что боялся разоблачения, поскольку его возраст явно отличался от возраста отца.
Однако позже он начал лично посещать судебные заседания. В случае возникновения сложных ситуаций Натан уходил в туалет, где искусственный интеллект подсказывал ему, что нужно написать или делать. Затем он возвращался, уже зная, как поступить.
Его раскрыли случайно. Теперь мужчина утверждает, что не имел дел с ИИ, а адвокатом стал благодаря тому, что вырос в такой семье, где все разговоры в детстве были только об этой профессии.
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Дарья Осипова