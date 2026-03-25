В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Baza: В Турции арестуют звезду сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
В Турции выдали ордер на арест актрисы Ханде Эрчел и её бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи по делу, связанному с хранением наркотиков и сутенёрством. Об этом пишет Baza.



Как утверждается, турецкие правоохранительные органы одновременно задержали 14 из 16 подозреваемых. Среди фигурантов дела, по данным прессы, оказались бывшие руководители крупных футбольных клубов, модели и представители киноиндустрии.

Сообщается, что звезды на момент проведения операции находились за пределами страны, в связи с чем прокуратура Стамбула выдала ордер на их арест. Сама Ханде Эрчел ранее написала в соцсетях, что находилась за границей по учебе, однако уже вернулась в Турцию и намеревается сотрудничать со следствием.

Никита Кротов

