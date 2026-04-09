Студент устроил кровавую резню в техникуме Кемерова
Студента из Кемерова отправили в СИЗО после нападения на сверстника с ножом
Кировский районный суд Кемерова в четверг, 9 апреля, отправил в СИЗО студента ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» после нападения с ножом на сверстника. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре кузбасских судов и СК.
По данным VSE42.RU, 7 апреля 18-летний студент на занятиях пинал стул одногруппника, сидящего впереди. Тот попросил прекратить это. После замечания парень достал из рюкзака нож и ударил сверстника в шею. В попытках забрать нож еще один учащийся получил ранение в руку.
«В ходе конфликта обвиняемый, вооружившись ножом, нанес потерпевшему не менее одного удара в область шеи, причинив колото-резаную рану», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-центра.
Суд отправил студента в СИЗО до 7 июня. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В министерстве образования Кузбасса заявили, что инцидент держат на контроле.