Мужчина погиб после поножовщины в электричке Москва – Сергиев Посад

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Мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.
Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Личность напавшего, который скрылся с места происшествия, удалось установить по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции задержали его в подмосковном посёлке Монино.
Выяснилось, что напавший на попутчика мужчина 1968 года рождения уже ранее был судим за кражи, мошенничество и побои.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о его аресте.
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Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Выяснилось, что напавший на попутчика мужчина 1968 года рождения уже ранее был судим за кражи, мошенничество и побои.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о его аресте.
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Анастасия Чинкова