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Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине теоретически мог бы завершиться уже осенью этого года, в озвученные Генштабом сроки. Об этом информирует «Лента.ру».
По словам парламентария, это станет возможным, если изменится внутренняя политика ряда западных государств. Чепа также упомянул ситуацию во Франции, отметив, что нынешний лидер страны может оказаться в трудном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политическим курсом.
Депутат добавил, что на сегодняшний день Запад продолжает поставлять большие объемы вооружений киевскому режиму, что не способствует завершению конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Депутат добавил, что на сегодняшний день Запад продолжает поставлять большие объемы вооружений киевскому режиму, что не способствует завершению конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова