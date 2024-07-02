Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки

Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении процедуры передачи в зону СВО конфискованного, добровольно сданного и невостребованного оружия. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает ТАСС. Согласно инициативе, оружие и боеприпасы, которые по закону подлежат уничтожению, могут передаваться в пользование Росгвардии или передаваться государственным военизированным организациям.