Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки

Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки

02 июля 2024, 16:56
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине теоретически мог бы завершиться уже осенью этого года, в озвученные Генштабом сроки. Об этом информирует «Лента.ру».
По словам парламентария, это станет возможным, если изменится внутренняя политика ряда западных государств. Чепа также упомянул ситуацию во Франции, отметив, что нынешний лидер страны может оказаться в трудном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политическим курсом.

Депутат добавил, что на сегодняшний день Запад продолжает поставлять большие объемы вооружений киевскому режиму, что не способствует завершению конфликта.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров

На Украине забили тревогу из-за удара ВС России по аэродрому

BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона
#политика
#страны
#депутат
#парламент
#запад
#спецоперация
#сво
Кабмин РФ поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО
02 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении процедуры передачи в зону СВО конфискованного, добровольно сданного и невостребованного оружия. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает ТАСС. Согласно инициативе, оружие и боеприпасы, которые по закону подлежат уничтожению, могут передаваться в пользование Росгвардии или передаваться государственным военизированным организациям.
Порядок передачи конфискованного оружия, в том числе в зону СВО, позднее установит правительство РФ. По данным издания, решение об отправке будет принимать Минобороны.

Ранее авторы инициативы заявляли, что конфискованные и добровольно переданные оружие и патроны, согласно закону, уничтожает Росгвардия, хотя они часто является исправными и пригодными к использованию. Для того, чтобы можно было с пользой применять вооружение, нужно разрешить вопрос с его обращением в собственность России.

Читайте также:

Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS

На Украине забили тревогу из-за удара ВС России по аэродрому

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ
#росгвардия
#оружие
#правительство
#вооружение
#собственность
#сво
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
02 июля 2024, 16:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что в Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Согласно информации источника, в небо поднялся столб дыма.

Также известно о детонациях в данном районе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ

NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
#небо
#всу
#взрыв
#харьковская область
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине забили тревогу из-за удара ВС России по аэродрому
Forbes: Удар ВС РФ и решение офицеров ВСУ вызвали негодование на Украине
02 июля 2024, 16:08

Фото: iStock/alzay

Удар ВС РФ по аэродрому Миргород вызвал бурную реакцию на Украине и волну критики в адрес офицеров ВСУ. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
По его мнению, это был «один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации». Уточняется, что многие украинские блогеры стали обвинять офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои истребители на открытой базе в опасной близости от линии боевого соприкосновения.

В качестве одной из мер украинские солдаты пытались защитить свои истребители при помощи нарисованных силуэтов самолетов, однако это не помогло.

В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ

«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков

Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
#истребители
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров
02 июля 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Об этом пишет «Страна.ua».
По мнению Орбана, это ускорит мирный процесс. По итогам встречи лидеры стран объявили о том, что договорились работать над соглашением, которое урегулирует двусторонние проблемы.

Также в рамках договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.

Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

Стала известна цель визита Орбана в Киев

Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
#школы
#помощь
#дмитрий песков
#счёт
#венгрия
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ
02 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский военный ликвидировал противотанковой миной ТМ-62 разрушенное здание, где находились боевики ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
Уточняется, что здание использовалось украинскими боевиками в качестве укрытия. На опубликованных кадрах можно заметить, как солдат ВС РФ подбежал к постройке с миной, бросил ее, а спустя несколько секунд произошел мощный взрыв.

Точная информация о количестве уничтоженных военных ВСУ в настоящее время не предоставляется.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков

NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники

Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ
#взрыв
#здание
#счёт
#информация
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Forbes: массовое уничтожение украинских Су-27 в Миргороде дорого встало ВСУ
02 июля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Panama7

Массовое уничтожение Су-27 боевиков ВСУ в Миргороде дорого им обошлось. Об этом сообщило издание Forbes.
«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — сказано в публикации.

В материале указано, что блогеры Украины уже обвинили офицерский состав ВСУ, приказавший разместить истребители на близкой к фронту открытой базе. Такое решение подвергло технику риску уничтожения.

Аэродром в Миргороде — важный объект для украинских ВВС. Он используется, как база, с которой бьют по Крыму и Запорожской области.

Бойцы ВС РФ ликвидировали пять истребителей Украины и повредили еще два. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

Академик РАН Каприн заявил о новой эпохе в российской онкологии

Глава АИДТ Ветров призвал наказывать за склонение детей к конкурсам красоты

Как варить рис, чтобы он получился идеальным
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS
Второй заг: Баранец: исследование американских ATACMS удивило российских специалистов
02 июля 2024, 13:55

Фото: istockphoto / vadimrysev

Военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что содержимое трофейных ракет ATACMS удивило российских специалистов, сообщили в издании.
В НИИ Минобороны РФ активно изучают электронику иностранных беспилотников, ракет и другой боевой техники, которая попала в руки нашей армии в качестве трофеев. За время проведения специальной военной операции было собрано более сотни таких образцов, которые представляют особый интерес для наших конструкторов, инженеров, технологов и электронщиков.

Среди этих трофеев оказались блок лазерных гироскопов американской оперативно-тактической ракеты ATACMS и её GPS-модуль. Эти компоненты вызвали особый интерес у исследователей.

«Специалист, чья фамилия и должность не могут быть разглашены, поделился своими выводами о работе систем ракеты на всём этапе траектории полёта. Он отметил, что база коррекции позволяет контролировать ракету и изменять её маршрут после старта. Также он обратил внимание на то, что в ракете используются три лазерных гироскопа, которые помогают удерживать её на отстроенной баллистической траектории», — рассказал Виктор Баранец.

Эти слова напомнили ему реплику Владимира Путина, который отметил, что российским специалистам следует использовать возможность изучить трофейную западную технику. Если есть возможность узнать что-то полезное для нашей страны, то почему бы не воспользоваться ею.

Читайте также:

Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ

Бойцы группировки «Запад» нашли на позициях ВСУ американский пулемет 50-х годов

Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
#минобороны рф
#маршрут
#страны
#операции
#база
#сво
#ракеты
#виктор баранец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны РФ Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки
02 июля 2024, 13:35

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram.
В своей телеграмме Белоусов выразил восхищение стойкостью и мужеством военнослужащих, а также отметил самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий в ДНР.

«Министр обороны направил телеграмму бойцам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени Кутузова бригады. В ней он отметил, что руководство страны высоко ценит подвиг солдат», — говорится в сообщении.

28 июня российские военные заняли Раздоловку. В Донецкой Народной Республике сообщили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм для дальнейших действий в районе Северска. Занятие Раздоловки также даст возможность для более активных операций по нанесению ударов по логистическим объектам противника.

Читайте также:

Командир «Ахмата» Алаудинов назвал сроки окончания СВО на Украине

«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ

Больше не могут противостоять: Командир спецназа рассказал о ситуации в Волчанске
#военные
#контроль
#подвиг
#страны
#министр
#днр
#сво
#солдат
#андрей белоусов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» Алаудинов назвал сроки окончания СВО на Украине
Генерал Апты Алаудинов спрогнозировал конец СВО осенью этого года
02 июля 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «Время покажет».
«Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим», — сказал офицер.

Он добавил, что боевики ВСУ тоже знают об этом. Кроме того, генерал-майор уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский побежит с территории Украины.

По мнению экспертов, Зеленский уже потерял покровительство США, поскольку его президентский срок истек, саммит в Швейцарии провален, а Россия успешно ведет спецоперацию.

До этого российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ добьется победы в конфликте.

Читайте также:

FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов

Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом

«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков
#россия
#украина
#война
#сво
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф