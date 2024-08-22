Стало известно число спасенных после удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»

Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который расправился с отставным полковником авиации 82-летним Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, после чего тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.