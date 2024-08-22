Стало известно число спасенных после удара ВСУ по парому в порту «Кавказ»

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В порту «Кавказ» спасли четырех членов экипажа парома, которые оказались за бортом после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас профильные службы нацелены на спасение остальных членов команды и устранение последствий удара.
Кондратьев пояснил, что киевский режим атаковал железнодорожный паром, который перевозил топливо. После попадания снаряда на корабле разгорелся пожар, после чего он утонул.
Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал глава региона.
Ранее руководитель Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.Читайте также:
Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
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ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
Данил Пономарев