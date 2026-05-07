Мужчина в балаклаве угрожал экс-принцу Эндрю
В Великобритании задержали мужчину, угрожавшего экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Инцидент произошел вечером 6 мая недалеко от фермерского дома Marsh Farm на территории поместья Сандрингем, где бывший принц проживает с февраля. В тот день он выгуливал собак в общественном парке.
Мужчина в балаклаве вышел из машины и начал выкрикивать угрозы в сторону принца, находясь от него на расстоянии около 50 метров. Когда член королевской семьи и его охранник сели в припаркованный автомобиль и покинули место происшествия, злоумышленник попытался их преследовать.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, провели допрос и обыск его автомобиля. Сам бывший принц «остался потрясен» произошедшим и дал письменные показания вместе с охранником.
После этого инцидента может быть вновь поднят вопрос о безопасности Маунтбеттен-Виндзора. Король Карл III отказался оплачивать услуги личной охраны для своего брата, а в 2019 году королева Елизавета II отозвала государственно финансируемую охрану.
