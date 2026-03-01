Мужчина в кофте с надписью «собственность Аллаха» открыл стрельбу в США
В штате Техас у паба Buford’s произошла массовая стрельба. По информации агентства AP, в результате инцидента два человека погибли и как минимум 14 получили ранения.
По словам главы полиции Остина Лизы Дэвис, нападавший начал стрельбу из автомобиля, после чего вышел на улицу с винтовкой и открыл огонь по прохожим. Стрелка ликвидировали силы полиции на месте происшествия.
Преступником оказался 53‑летний Ндиага Диагне — гражданин США, родившийся в Сенегале. В машине подозреваемого обнаружили Коран. Согласно сведениям NY Post, под толстовкой на мужчине была футболка с флагом Ирана и символами на фарси; сама кофта имела надпись «собственность Аллаха».
ФБР рассматривает версию о террористическом характере преступления. Правоохранители утверждают, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом.
