Против семьи убитого в Петербурге девятилетнего мальчика развернули кампанию хейта
В соцсетях выявили аккаунты ботов, которые участвовали в травле семьи девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге. Об этом «КП-Петербург» рассказал юрист Никита Сорокин.
По его словам, волна хейта в адрес родственников после трагедии выглядела не стихийной. Многие сообщения повторялись и напоминали признаки скоординированной, искусственно организованной кампании.
В связи с этим активисты начали добиваться блокировки страниц, рассылавших одинаковые тексты. Как уточнил Сорокин, удалось обнаружить более тысячи подобных профилей.
Убийство произошло в конце января. 38-летний мужчина похитил ребенка, затем убил его и попытался скрыть останки, спрятав их в водоеме за городом. Позже подозреваемого задержали, и он признал вину.
Читайте также: