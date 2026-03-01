Достижения.рф

Против семьи убитого в Петербурге девятилетнего мальчика развернули кампанию хейта

Семью убитого в Петербурге девятилетнего мальчика травили более тысячи ботов
Фото: istockphoto/Nutjaree Yomjun

В соцсетях выявили аккаунты ботов, которые участвовали в травле семьи девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге. Об этом «КП-Петербург» рассказал юрист Никита Сорокин.



По его словам, волна хейта в адрес родственников после трагедии выглядела не стихийной. Многие сообщения повторялись и напоминали признаки скоординированной, искусственно организованной кампании.

В связи с этим активисты начали добиваться блокировки страниц, рассылавших одинаковые тексты. Как уточнил Сорокин, удалось обнаружить более тысячи подобных профилей.

Убийство произошло в конце января. 38-летний мужчина похитил ребенка, затем убил его и попытался скрыть останки, спрятав их в водоеме за городом. Позже подозреваемого задержали, и он признал вину.

Никита Кротов

