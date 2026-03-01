Крыша российского детского сада частично обрушилась
В Рязанской области в одном из детских садов частично обрушилась крыша, обошлось без пострадавших, сообщили в региональной прокуратуре.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, по поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Касимовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту происшествия в дошкольном учреждении, расположенном в деревне Новая Деревня. Инцидент произошёл в воскресенье, повреждений внутри здания не зафиксировали.
На период разбирательства детей переведут в другие дошкольные учреждения. Их доставку организуют транспортом.
