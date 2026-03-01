Достижения.рф

Крыша российского детского сада частично обрушилась

Прокуратура: крыша детсада в Рязанской области частично обрушилась
Фото: телеграм/@prokrzn

В Рязанской области в одном из детских садов частично обрушилась крыша, обошлось без пострадавших, сообщили в региональной прокуратуре.



Как уточняется в Telegram-канале ведомства, по поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Касимовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту происшествия в дошкольном учреждении, расположенном в деревне Новая Деревня. Инцидент произошёл в воскресенье, повреждений внутри здания не зафиксировали.

На период разбирательства детей переведут в другие дошкольные учреждения. Их доставку организуют транспортом.

Ранее в Самаре нашелся пропавший 11-летний мальчик.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0