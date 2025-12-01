Мужчина в Комсомольске-на-Амуре разбил рекламный щит и сдался сам в полицию
В Комсомольске-на-Амуре молодой человек разбил рекламную конструкцию и сам пришел в отдел полиции. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в торговом центре, где администратор сообщила о повреждении щита. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
На следующий день 19-летний юноша пришел в полицию и признался в содеянном. Он рассказал, что во время прогулки с друзьями у него возник конфликт с одним из товарищей. В порыве гнева парень нанес несколько ударов по билборду.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Часть ущерба уже возмещена. Сотрудники правоохранительных органов изъяли сотовый телефон подозреваемого для погашения оставшейся суммы.
