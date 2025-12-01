12-летнюю девочку принуждали торговать телом в японском массажном салоне
Мать принуждала свою 12-летнюю дочь заниматься проституцией в одном из массажных салонов Токио. Об этом пишет издание Japan Today.
Женщина привезла ребенка из Таиланда в Японию в июне. Она оставила девочку одну в массажном салоне, зная о предстоящей сексуальной эксплуатации ребенка.
В сентябре пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в правоохранительные органы с просьбой о помощи. Согласно материалу, сейчас девочка-тайка находится в безопасности.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали, и сейчас против нее ведется судебное преследование.
Ранее сообщалось, что молодой человек изнасиловал девушку после знакомства в ночном клубе Петропавловска-Камчатского. Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину в суде, он был вынужден выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Читайте также: