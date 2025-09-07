Достижения.рф

Мужчина в костюме лебедя покатался на сапе на Патриарших прудах в Москве

SHOT: на Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя
Фото: iStock/Arina_Bogachyova

На Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Костюм мужчины состоял из массивных белых крыльев, маски с ярко-оранжевым клювом и белого комбинезона. На его груди была провокационная надпись о том, кому должен принадлежать пруд.

После купания мужчину задержали полицейские и составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Затем россиянина направили на психиатрическое освидетельствование.

Екатерина Коршунова

