Мужчина в костюме лебедя покатался на сапе на Патриарших прудах в Москве

07 сентября 2025, 10:39

SHOT: на Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя

Фото: iStock/Arina_Bogachyova

На Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.