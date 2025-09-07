Житель Удмуртии пошел искать заблудившуюся в лесу соседку и потерялся сам
В Удмуртии спасатели вывели из леса пожилую женщину, а также ее соседа, который отправился ей на помощь, но они оба заблудились. Об этом пишет портал Udm-Info.
Инцидент произошел 6 сентября. В Удмуртии пожилая женщина отправилась в лес на «тихую охоту», но вскоре поняла, что заблудилась. Она немедленно связалась с соседом по телефону и попросила его о помощи.
Мужчина не стал терять времени и сразу же отправился на поиски. Вскоре он нашел женщину, но на обратном пути они оба потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из леса. В результате им пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Поисковая операция прошла успешно благодаря двум важным факторам: яркая одежда, которая позволила спасателям легко обнаружить людей, и полностью заряженный мобильный телефон женщины, который обеспечивал устойчивую связь. Благодаря этим условиям обоих потерявшихся быстро нашли и доставили домой.
Читайте также: