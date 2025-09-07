Житель Удмуртии пошел искать заблудившуюся в лесу соседку и потерялся сам

07 сентября 2025, 08:37

В Удмуртии спасли пенсионерку, заблудившуюся в лесу

Фото: iStock/GettyTim82

В Удмуртии спасатели вывели из леса пожилую женщину, а также ее соседа, который отправился ей на помощь, но они оба заблудились. Об этом пишет портал Udm-Info.