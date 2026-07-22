Россиянам раскрыли, в каком возрасте нужно вакцинировать детей от менингококка

22 июля 2026, 05:51

Врач Вильниц: Вакцинировать детей от менингококка следует в возрасте до трех месяцев

Фото: iStock/Inside Creative House

Детей рекомендуется прививать от менингококковой инфекции уже с полутора месяцев, чтобы сформировать раннюю защиту от опасного заболевания. Об этом сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.