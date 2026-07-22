Россиянам раскрыли, в каком возрасте нужно вакцинировать детей от менингококка
Детей рекомендуется прививать от менингококковой инфекции уже с полутора месяцев, чтобы сформировать раннюю защиту от опасного заболевания. Об этом сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.
Она напомнила о важности профилактики менингита – воспаления оболочек головного и спинного мозга, одну из самых тяжёлых форм которого вызывает бактерия менингококк. Возбудитель передаётся воздушно-капельным путём.
По словам Вильниц, в РФ зарегистрированы вакцины, разрешённые к применению с 6-недельного возраста малыша. Союз педиатров России рекомендует начинать иммунизацию в интервале от 1,5 до 3 месяцев, чтобы обеспечить максимально раннюю защиту. Единственным надёжным способом предотвратить инфекцию остаётся вакцинация, подчеркнула специалист.
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