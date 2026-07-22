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В Хабаровском крае спасатели эвакуировали на вертолёте туристку с травмой головы

Фото: iStock/wutwhanfoto

В Хабаровском крае спасатели эвакуировали на вертолёте 35-летнюю туристку с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Женщина получила повреждение во время похода в составе зарегистрированной группы в районе имени Полины Осипенко. На место вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с бригадой медиков.

Из-за сложного рельефа – гористой местности и россыпей камней – воздушное судно не смогло приземлиться рядом с пострадавшей. Посадку совершили более чем в километре от группы, и остаток пути спасатели преодолевали пешком. Сильная жара создала еще одно препятствие для специалистов, однако они не остановились.

В материале подчеркивается, что участники маршрута помогли донести пострадавшую до вертолёта, где их уже ждали врачи. После женщину успешно госпитализировали.

Мария Моисеева

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