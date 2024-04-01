Взрыв произошел в воронежском кафе

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В одном из воронежских кафе произошел взрыв, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову.
«В отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — сказала Куликова.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы РФ.
Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия введёт в эксплуатацию до конца этого года.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Алёна Самарева