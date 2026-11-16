Мужчина в накладной бороде застрелил бизнесвумен и сбежал с ее деньгами
В Костромской области перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в убийстве предпринимательницы из Шарьи. Об этом сообщается на сайте регионального следкома.
По версии следствия, мужчина знал о достатке женщины и решил ее ограбить. Он заранее выяснил маршрут ее поездок, купил оружие, накладные бороду, усы и брови, камуфляжный костюм, кепку и перчатки.
В апреле этого года злоумышленник пришел к дому жертвы и отравил ее сторожевую собаку, после чего стал ждать хозяйку. Когда несчастная заехала во двор на автомобиле, он несколько раз ударил ее и выстрелил в голову. Забрав деньги, банковские карты и другое имущество, преступник скрылся, но вскоре его задержали.
Фигуранту вменили статьи о разбое с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве, сопряженном с разбоем, а также о незаконном обращении с оружием по двум эпизодам. В настоящее время он ожидает суда под стражей.
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