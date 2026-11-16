Мужчина в накладной бороде застрелил бизнесвумен и сбежал с ее деньгами

16 ноября 2026, 12:22

Под Костромой мужчину осудят за спланированное убийство бизнесвумен

Фото: iStock/Dzurag

В Костромской области перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в убийстве предпринимательницы из Шарьи. Об этом сообщается на сайте регионального следкома.