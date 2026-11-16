Российские туристы проснулись ночью от криков из-за горящего отеля в Таиланде
Российские туристы проснулись посреди ночи от криков — рядом с ними загорелся отель в Таиланде. Об этом они рассказали «Известиям».
По словам отдыхающей в азиатской стране соотечественницы Ольги Романовой, отель сгорел буквально через дом от нее: огонь охватил и само здание, и припаркованные рядом мотоциклы. Среди погибших, говорят очевидцы, есть жертвы. Другой турист из России, Георгий Фадеев, назвал работу местных служб слаженной. Он рассказал, что специалисты приступили к тушению в семь утра и трудились с полной самоотдачей.
На опубликованных кадрах видно, что все три этажа здания выгорели полностью, а огонь прожег большую часть фасада. В настоящий момент на месте продолжают работать бригады пожарных и медиков.
Ранее сообщалось, что в Таиланде новый знакомый обокрал двух российских туристок, пока они были на экскурсии.
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