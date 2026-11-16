В Таиланде россиянка погибла в ДТП
В Паттайе (Таиланд) автомобиль Toyota Camry сбил 39-летнюю гражданку России, которая переходила дорогу вместе с мужем и дочерью. Об этом в понедельник сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел накануне поздно вечером. По данным канала, женщина получила тяжелые травмы, очевидцы пытались реанимировать ее до прибытия медиков. Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где она скончалась от полученных травм.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По информации Shot, 43-летний водитель возвращался домой и не заметил пешехода, предположительно, из-за недостаточного уличного освещения.
Ранее на северо-востоке Москвы случилась крупная авария и парализовала движение на дублере СВХ. Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.
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