SHOT: Москвичка обожгла половые органы при депиляции в домашних условиях
37-летнюю женщину экстренно госпитализировали с ожогами паховой области после неудачной попытки самостоятельной интимной депиляции. Об этом стало известно SHOT.
По информации источника, москвичка решила повторить процедуру, инструкцию к которой нашла в интернете. Вместо специального косметического воска она использовала расплавленную свечу. Сразу после нанесения состава женщина почувствовала сильную боль, а вскоре воск застыл прямо на коже.
Пытаясь размягчить застывшую массу, пострадавшая начала воздействовать на неё феном, однако горячий воздух лишь усилил болевые ощущения. В итоге женщине пришлось вызвать скорую помощь. Медики доставили её в больницу с ожогами, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее девушке выбили зуб при оральном сексе, и она чуть ли не насмерть подавилась им. Прибывшие медики оценили состояние пациентки как критическое.
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