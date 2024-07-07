В Курске отец поджег сына в качестве наказания

Фото: IStock/PamWalker68
В Курске отец поджёг своего сына, чтобы наказать его, сообщает Телеграм-канал Baza.
Вечером пятницы 9-летний мальчик играл в комнате со свечкой, случайно уронил ее и зажег пролитый на полу спирт. Находящаяся поблизости младшая сестра получила ожоги. Прийдя на крики и потушив огонь, отец в ярости решил проучить сына. Мужчина снял с него штаны, вылил на ягодицы спирт и поджег.
В настоящее время оба ребенка госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает. Их отец задержан сотрудниками полиции.
Читайте также
Один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе избил человека
Житель Курска избил молотком и «обварил» кипятком мать-пенсионерку
Чемпион России по карате избил школьника
Олег Дикий