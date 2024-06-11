Пациент наркоцентра устроил пожар, чтобы сбежать

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19-летний пациент московского реабилитационного центра устроил пожар, чтобы сбежать из клиники, пишет Telegram-канал Mash.
Мама Тамерлана М. отправила его в наркологический центр «Уника+» на улице Приорова, так как он пристрастился к наркотикам и нуждался в помощи. Однако методы лечения не понравились пациенту — санитары привязали его к кровати бинтами. Тогда он решил сбежать.
Рано утром Тамерлан перегрыз бинты на одной руке, дотянулся до зажигалки и поджёг бинты на второй руке. Когда он освободился, попытался разбить окно, но безуспешно. Затем он снова воспользовался зажигалкой и поджёг подушки.
Пожарная сигнализация сработала. Пока сотрудники эвакуировали пациентов, Тамерлан воспользовался паникой и сбежал, перепрыгнув через забор и направившись в сторону дома. Однако на пути он встретил полицию. В итоге его увезли не в реабилитационный центр, а в психиатрическое отделение больницы.
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Рано утром Тамерлан перегрыз бинты на одной руке, дотянулся до зажигалки и поджёг бинты на второй руке. Когда он освободился, попытался разбить окно, но безуспешно. Затем он снова воспользовался зажигалкой и поджёг подушки.
Пожарная сигнализация сработала. Пока сотрудники эвакуировали пациентов, Тамерлан воспользовался паникой и сбежал, перепрыгнув через забор и направившись в сторону дома. Однако на пути он встретил полицию. В итоге его увезли не в реабилитационный центр, а в психиатрическое отделение больницы.
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Артем Кузьмин