18 ноября 2026, 19:49

В США мужчина вернулся домой и обнаружил в ванне медитирующего незнакомца

Фото: iStock/Motortion

В штате Мичиган 28-летний мужчина вернулся с работы и обнаружил в ванне незнакомого человека, который медитировал. Об этом сообщает Gorilla Gazette.