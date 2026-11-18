Мужчина вернулся домой и обнаружил в ванне незнакомца
В штате Мичиган 28-летний мужчина вернулся с работы и обнаружил в ванне незнакомого человека, который медитировал. Об этом сообщает Gorilla Gazette.
Местный житель попросил незваного гостя покинуть помещение, но тот отказался. Уговоры не возымели действия, и владельцу пришлось вызвать полицию. Когда правоохранители прибыли, мужчина не стал дожидаться разговора с ними и покинул квартиру через окно ванной комнаты.
Полицейские начали преследование. Убежать далеко злоумышленнику не удалось: во время бега он споткнулся и упал, после чего был задержан. Мужчине инкриминируют незаконное проникновение в жилище, непристойное обнажение, а также противодействие работе полиции и сопротивление при задержании.
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