Россиянка спасалась от буйного сожителя через окно, но сорвалась и впала в кому
Жительница Екатеринбурга выпала из окна третьего этажа, спасаясь от сожителя
Жительница Екатеринбурга попала в реанимацию после попытки сбежать от возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
37-летняя Галина находилась в квартире на третьем этаже вместе с пьяным сожителем. В какой-то момент он начал вести себя агрессивно, и женщина решила покинуть жильё через оконный проём. В итоге она не удержалась и выпала из окна.
«Прохожие вызвали скорую, женщину увезли в реанимацию», — говорится в публикации.Врачи диагностировали у пациентки переломы обеих ног. Сейчас пострадавшая находится в коме. Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали её партнёра. Что именно вызвало агрессию, не уточняется.