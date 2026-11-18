18 ноября 2026, 17:43

Жительница Екатеринбурга выпала из окна третьего этажа, спасаясь от сожителя

Фото: Istock/maxim4e4ek

Жительница Екатеринбурга попала в реанимацию после попытки сбежать от возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.





37-летняя Галина находилась в квартире на третьем этаже вместе с пьяным сожителем. В какой-то момент он начал вести себя агрессивно, и женщина решила покинуть жильё через оконный проём. В итоге она не удержалась и выпала из окна.

«Прохожие вызвали скорую, женщину увезли в реанимацию», — говорится в публикации.