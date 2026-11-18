Тело исчезнувшей невесты обнаружили в болоте
В Великобритании в болоте нашли тело исчезнувшей невесты. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
27 октября, накануне собственной свадьбы, пропала 29-летняя жительница графства Ланкашир Эрен Райт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали выход британки из дома. В какой-то момент телефон девушки перестал работать, а все деньги на её банковских счетах были списаны. В последний раз пропавшую видели в салоне местного автобуса.
Заявление об исчезновении подал жених Сайлас О'Кэрролл-Понд. Через две недели полиция обнаружила останки женщины в болотистой местности. Официальное опознание ещё не завершено, но правоохранительные органы уверены, что это Эрен Райт. Причины смерти девушки пока не выяснены, но следствие считает её гибель подозрительной.
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