18 ноября 2026, 16:08

В Красноярске врачи спасли девочку, проглотившую 28 магнитов, шурупы и кнопки

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Красноярские хирурги спасли семилетнюю девочку, которая проглотила почти четыре десятка металлических предметов. Об этом информирует Минздрав края.