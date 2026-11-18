В Красноярске девочка проглотила почти 40 металлических предметов
Красноярские хирурги спасли семилетнюю девочку, которая проглотила почти четыре десятка металлических предметов. Об этом информирует Минздрав края.
В больницу поступила первоклассница с жалобами на боль в животе и рвоту. Врачи провели обследование и обнаружили в брюшной полости ребёнка множество металлических предметов.
Медики провели несовершеннолетней операцию. Из её кишечника извлекли 28 магнитных шариков, четыре шурупа, а также скобы и кнопки. Металлические предметы повредили стенки кишечника, поэтому их пришлось зашивать.
В настоящее время состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Она находится под постоянным наблюдением врачей.
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