В Ивановской области судью лишили полномочий за нарушение прав многодетных
В Ивановской области судья районного городского суда Артур Вермишян досрочно лишен полномочий. Об этом сообщает квалификационная коллегия судей региона.
Основанием стали нарушения при распределении земельных участков для многодетных семей. Проверку инициировала прокуратура области. В ходе разбирательства выяснилось, что участки предоставлялись вне очереди, из-за чего были нарушены права более 100 семей, стоявших на учете.
По результатам проверки, землю получили сотрудники судебной системы Ивановской области, представители Следственный комитет России, а также одного из профильных органов исполнительной власти региона. Материалы стали основанием для досрочного прекращения полномочий судьи.
