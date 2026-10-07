Мужчина выбросил останки возлюбленной у озера и забыл об этом
Владелец бара из Токио выбросил останки возлюбленной около озера, а затем заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает издание The Japan Times.
36-летний Такуя Миура оказался под стражей 5 октября. Полиция подозревает его в расправе над 25-летней Махо Муроги, тело которой нашли 28 сентября на берегу в префектуре Мияги. На голове девушки был пластиковый пакет, но следов насилия не нашли. Пока японца арестовали за осквернение останков. Он отвергает обвинение, ссылаясь на то, что якобы ничего не помнит.
Мужчина заявил, что действительно ездил в Мияги, но якобы был там один и закупал алкоголь для бара. Также он утверждает, что Муроги написала ему, что уехала к родителям. Однако телефон девушки нашли у Миуры, и полиция предполагает, что он пытался создать видимость, будто Муроги была жива во время его поездки, но не успел избавиться от гаджета.
Муроги была постоянной посетительницей бара Миуры. Они начали встречаться, а в сентябре 2025 года стали жить вместе. С марта по июль в их дом четырежды приезжала полиция из-за бытовых конфликтов, а в последний раз мужчина сломал девушке нос. Незадолго до пропажи японки они сообщили, что снова помирились.
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