Мужчина выбросил останки возлюбленной у озера и забыл об этом

07 октября 2026, 17:32

Японец выбросил останки возлюбленной около озера и заявил, что забыл об этом

Фото: iStock/Rixipix

Владелец бара из Токио выбросил останки возлюбленной около озера, а затем заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает издание The Japan Times.