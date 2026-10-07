Комар на Бали оставил огромный инфицированный кратер на ноге россиянки
Россиянка столкнулась с тяжелыми последствиями укуса комара на Бали. Ее слова приводит телеграм-канал Baza.
20-летняя Альфинур рассказала, что вместе с возлюбленным не так давно перебралась из Татарстана во Вьетнам и начала ездить в разные страны Азии. Во время отдыха на Бали ее укусил комар, и сначала ничто не предвещало беды. Однако позже рана начала расти в размерах и воспаляться, и девушка обратилась в больницу.
В результате потребовалось хирургическое вмешательство. Медики вскрыли нарыв и промыли глубоко воспалившиеся ткани. Теперь россиянке приходится ходить на перевязки, а шрам на ноге останется у нее на всю жизнь.
Ранее сообщалось, что турист из Непала сжег виллу на Бали, пытаясь прогнать паука.
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