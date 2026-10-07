Пьяный россиянин облил знакомого бензином и поджег

07 октября 2026, 16:57

Орловцу могут дать пожизненное за жестокое убийство знакомого

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Орловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».