Пьяный россиянин облил знакомого бензином и поджег
В Орловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
По версии следствия, преступление произошло 18 мая в лесном массиве. Мужчина вместе со знакомым распивал алкоголь. Между ними на протяжении длительного времени сохранялись конфликтные отношения.
Во время застолья обвиняемый облил знакомого бензином и поджег его. От полученных ожогов потерпевший скончался.
Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). Его направили в суд для рассмотрения по существу.
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