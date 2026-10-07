Директора завода ударили топором по голове
В Пермском крае задержали 55-летнего жителя Чайковского, подозреваемого в покушении на убийство директора местного завода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
По версии следствия, инцидент произошел 6 октября. Мужчина вошел в кабинет производственного цеха с топором в руке и без объяснения причин ударил им по голове руководителя предприятия. Присутствовавшие на месте мужчины помешали нападавшему продолжить расправу. После этого подозреваемый скрылся, спрятав орудие преступления.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение предполагаемого нападавшего, после чего задержали его. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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