Достижения.рф

Директора завода ударили топором по голове

В Пермском крае мужчина ударил топором директора завода
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Пермском крае задержали 55-летнего жителя Чайковского, подозреваемого в покушении на убийство директора местного завода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».



По версии следствия, инцидент произошел 6 октября. Мужчина вошел в кабинет производственного цеха с топором в руке и без объяснения причин ударил им по голове руководителя предприятия. Присутствовавшие на месте мужчины помешали нападавшему продолжить расправу. После этого подозреваемый скрылся, спрятав орудие преступления.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение предполагаемого нападавшего, после чего задержали его. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный россиянин облил знакомого бензином и поджег. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0