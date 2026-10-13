Мужчина выпал из сиденья на американских горках и разбился насмерть
В штате Джорджия мужчина разбился после падения с американских горок. Об этом сообщает телеканал CNN.
Трагедия произошла в парке Six Flags на аттракционе «Голиаф», высота которого достигает почти 61 метр. Во время 210-секундной поездки скорость на этих американских горках достигает 112 километров в час.
По предварительной информации, мужчина выпал из сиденья на высоте, несколько раз ударился о металлические конструкции и упал на землю. Спасти его было невозможно. Кроме погибшего, пострадали ещё несколько посетителей.
Открытые вагонетки с людьми остановили прямо на склоне, сейчас посетителей эвакуируют. Руководство временно закрыло «Голиаф» и похожие аттракционы в этом и других парках сети по всей стране «в целях максимальной предосторожности».
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