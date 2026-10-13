Мужчина выпал из сиденья на американских горках и разбился насмерть

13 октября 2026, 06:39

CNN: В штате Джорджия мужчина выпал с американских горок «Голиаф» и разбился насмерть

Фото: iStock/chris-mueller

В штате Джорджия мужчина разбился после падения с американских горок. Об этом сообщает телеканал CNN.