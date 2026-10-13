В Южно-Сахалинске водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ночь на 13 октября в Telegram-канале «Госавтоинспекция Сахалинской области».
По предварительной информации, ДТП произошло вчера вечером на улице Дружбы. За рулём авто «Lada 212140» находился 84-летний мужчина. Он не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу, и столкнулся с ними.
В результате наезда травмы получили двое детей дошкольного возраста. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Гватемале «умершая» школьница по имени Юлейди Икшкотояк очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней. Семья несовершеннолетней была в шоке и назвала произошедшее чудом.
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