Эксперты опровергли версию похищения медведем тела покойницы с кладбища в Магадане
Медведь, устроивший погром на магаданском кладбище, скорее всего, раскопал одну могилу, но тело из неё на поверхность не доставал. Об этом РИА Новости сообщила руководитель департамента ЖКХ и КИ мэрии Магадана Екатерина Крамник.
Напомним, что об инциденте стало известно 6 октября. Семья приехала навестить могилу родственницы в Магадане, однако обнаружила на участке разрытое захоронение, сломанную оградку и разбросанные остатки одежды. Тело покойной исчезло.
После комиссионного осмотра с участием профильных специалистов останков нигде не нашли. Одной из возможных причин разрытия считают активность диких животных, но эту версию ещё предстоит изучить. Крамник добавила, что смотрители все еще обходят кладбище и проводят санитарные мероприятия.
Если появляются следы косолапых, информацию сразу передают в Госохотнадзор. Чтобы предотвратить инциденты с медведями, эксперты прорабатывают комплекс мер, включая установку специального ограждения, которое называют «электронным пастухом». Эта система ограничивает перемещение диких животных и повышает безопасность территории.
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