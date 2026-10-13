Эксперты опровергли версию похищения медведем тела покойницы с кладбища в Магадане

13 октября 2026, 04:45

РИА Новости: Медведь мог подрыть могилу на кладбище в Магадане, но тело не доставал

Фото: iStock/DrDjJanek

Медведь, устроивший погром на магаданском кладбище, скорее всего, раскопал одну могилу, но тело из неё на поверхность не доставал. Об этом РИА Новости сообщила руководитель департамента ЖКХ и КИ мэрии Магадана Екатерина Крамник.