Достижения.рф

Мужчина выпил бутылку коньяка и избил свою 85-летнюю мать тростью в российской деревне

Фото: iStock/Backiris

Под Ярославлем 60-летний мужчина избил собственную 85-летнюю мать тростью, выпив бутылку крепкого алкоголя. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Инцидент произошел в доме в деревне Артемьево. Мужчина, выпивший бутылку коньяка, вступил в конфликт с матерью. Во время ссоры он схватил трость и нанес пенсионерке телесные повреждения.

Медики диагностировали у пострадавшей травмы средней тяжести. Сам агрессор заявил, что действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 части 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. На текущий момент он находится под подпиской о невыезде и может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0