Мужчина выпил бутылку коньяка и избил свою 85-летнюю мать тростью в российской деревне
Под Ярославлем 60-летний мужчина избил собственную 85-летнюю мать тростью, выпив бутылку крепкого алкоголя. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в доме в деревне Артемьево. Мужчина, выпивший бутылку коньяка, вступил в конфликт с матерью. Во время ссоры он схватил трость и нанес пенсионерке телесные повреждения.
Медики диагностировали у пострадавшей травмы средней тяжести. Сам агрессор заявил, что действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 части 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. На текущий момент он находится под подпиской о невыезде и может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет.
Читайте также: