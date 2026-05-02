В Индии расследуют загадочную смерть семьи из-за арбуза
В Индии расследуют загадочное отравление семьи из четырех человек, которых погубил арбуз. Об этом информирует The Times of India.
В воскресенье, 26 апреля, в Мумбаи Абдулла Додаки и его семья — жена Насрин, дочери Аиша и Зайнаб — собрались на ужин с родственниками. Около часа ночи они вместе съели арбуз, купленный у уличного торговца. Вскоре после этого у всех четверых появились симптомы сильного пищевого отравления. Примечательно, что остальные участники застолья чувствовали себя нормально.
Абдуллу, Насрин и их дочерей срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти их жизни. Они предположили, что даже если бы арбуз был испорчен, он не мог вызвать такое тяжелое отравление.
Гастроэнтеролог Акаш Шукла подчеркнул, что некоторые люди могут остро реагировать на определенные фрукты и овощи, однако арбузы к ним не относятся. Пока правоохранительные органы классифицировали этот случай как несчастный и ожидают окончательного заключения судебно-медицинской экспертизы.
