Юноши выстрелили в школьника в петербургском ТРЦ
В Петербурге двое молодых людей выстрелили в 14-летнего школьника. Об этом информирует ГУ Росгвардии по городу.
Инцидент произошел 1 мая у площади Восстания рядом с торгово-развлекательным центром. Между тремя подростками возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе конфликта двое юношей, 18 и 14 лет, использовали газовый баллончик. Один из них также достал предмет, похожий на пистолет, и сделал выстрел в сторону оппонента.
В результате пострадавший получил травмы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Оказалось, что использованное оружие было переделанным устройством «Сигнал охотника».
Полицейские задержали обоих участников конфликта у входа в торговый центр. Изъятое оружие отправили на экспертизу. Оба задержанных доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Раненого подростка госпитализировали для оказания медицинской помощи.
