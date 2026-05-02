В Челябинске задержали подростков, устроивших стрельбу из пистолета в трамвае
Полицейские установили личности троих участников инцидента в трамвае, в результате которого один из пассажиров получил травму от выстрела из газового оружия. Это молодые люди в возрасте 18, 17 и 16 лет. Об этом сообщили в главке МВД по Челябинской области.
На текущий момент меры воздействия были применены только к отцу 16-летнего подростка, которому вменили административное наказание за неисполнение родительских обязанностей. В отношении других участников инцидента решения пока не приняты.
Согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за подобное нарушение предусмотрено предупреждение или штраф. Размер штрафа может варьироваться от 500 до 2000 рублей.
Причины конфликта пока не установлены. Известно, что после произошедшего пострадавший попросил водителя вызвать скорую помощь. В медицинском учреждении ему промыли глаза и отпустили домой.
