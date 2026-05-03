03 мая 2026, 12:28

The Hindustan Times: Мужчина выпрыгнул с борта самолета после посадки в Индии

Фото: istockphoto/rebius

В воскресенье утром в международном аэропорту Ченнаи (Индия) произошёл беспрецедентный инцидент, который привёл к серьёзным сбоям в работе воздушной гавани. Пассажир только что приземлившегося рейса неожиданно открыл аварийный выход и выпрыгнул на взлётно-посадочную полосу, когда самолёт двигался по рулёжной дорожке к месту высадки.





Как сообщает The Hindustan Times, администрация аэропорта была вынужденной в экстренном порядке закрыть основную ВПП, что вызвало перебои в расписании. Несколько прибывающих рейсов перенаправили в другие аэропорты, а тысячи пассажиров столкнулись с задержками.



Нарушителем оказался 29-летний житель штата Тамилнад Мохамед Шериф Мохамед Наджмудин. При задержании он заявил, что находился в нестабильном психическом состоянии, что и толкнуло его на опасный поступок.



Сотрудники авиакомпании передали мужчину службе безопасности аэропорта, после чего его доставили в полицию и сейчас он находится под стражей. По указанному факту проводится расследование.



