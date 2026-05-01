Россияне 17 часов не могут вылететь из Стамбула из-за поломки самолёта
Десятки российских граждан застряли в аэропорту Стамбула и уже более 17 часов не могут вылететь домой. Причина — неисправность самолёта авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пассажиры рейса в Москву рассказали, что борт должен был вылететь ещё в 19:00. Однако посадка так и не началась. Люди провели в терминале всю ночь. Лишь к 03:00 представители перевозчика наконец объяснили причину долгого ожидания: самолёт оказался неисправен.
Только ближе к пяти утра, после более чем 10 часов в здании аэропорта, измученные пассажиры дождались трансфера в гостиницу. Авиакомпания до сих пор не предоставила им информацию о новом времени вылета. Люди остаются в неведении и продолжают ждать дальнейших указаний от Southwind Airlines.
